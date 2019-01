Simone Bagel-Trah wird 50: Diese Frau ist die mächtigste deutsche Managerin

Düsseldorf An diesem Donnerstag feiert Henkels Aufsichtsratschefin Simone Bagel-Trah ihren 50. Geburtstag. Eine Frau, die keine Scheu vor harten Entscheidungen hat. Ein Portrait.

Was ist der beste Weg, um in der Wirtschaft zu bestehen? Für Simone Bagel-Trah gehört körperliche Fitness dazu – mehrfach pro Woche läutet Frühsport den Tag ein. Sie ist interessiert an Zukunftstrends, gerade hat die Biologin das Buch „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ des israelischen Historikers Yuval Noah Harari gelesen und lobt es als „sehr interessant“. Sie ist fleißig und konzentriert. „Bei allen Herausforderungen strahlt sie eine enorme Ruhe und Souveränität aus“, sagt Tim Höttges, Vorstandschef der Deutschen Telekom, der Bagel-Trah als Mitglied des von ihr geleiteten Henkel-Aufsichtsrates und des von ihr geleiteten Gesellschafterausschusses kennt. „Sie macht das wirklich gut, das Unternehmen und die Henkel-Familie stehen hinter ihr“, lobt Albrecht Woeste, ihr Onkel und Amtsvorgänger bei Henkel. Auch Henkel-Vorstandschef Hans Van Bylen ist angetan von seiner Vorgesetzten: „Frau Bagel-Trah hat eine klare Vision für die langfristig erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens. Sie denkt dabei sehr strategisch und stellt immer die richtigen Fragen.“