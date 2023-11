Düsseldorfer Dax-Konzern Henkel-Aktie springt wegen besserer Prognose nach oben

Er ergänzte, das Rationalisierungsprogramm bei der Zusammenführung der früher zwei Konsumgütersparten zu nur noch einer Sparte komme gut voran. Von den bis Ende 2024 anvisierten Netto-Einsparungen von etwa 250 Millionen Euro würden bis Ende des Jahres bereits 80 Prozent realisiert. Rund 2000 Stellen in den Büros sollen bei dem Programm wegfallen. Dabei werden für das Programm dieses Jahr nur 300 Millionen Euro an Kosten fällig, ursprünglich waren 350 Millionen Euro eingeplant. Es scheint so zu sein, dass die notwendigen Abfindungen nicht ganz so hoch sind wie anfangs gedacht. Knobel betonte, es gäbe keine betriebsbedingten Kündigungen weltweit im Zusammenhang mit dem Programm, die Gespräche über den Stellenabbau seien fair gewesen. Möglicherweise liegen die Kosten des Programmes auch niedriger als erwartet, weil viele Kolleginnen und Kollegen, deren Stellen eigentlich wegfielen, intern einen neuen Arbeitsplatz fanden.