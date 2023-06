Klimaforscher warnen Heizungsgesetz gefährdet die Klimaziele

Auch Manfred Fischedick, Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, ist besorgt: „Die Fristen für die kommunale Wärmeplanung sind recht lang - die Kommunen sollen verpflichtet werden diese bis spätestens 2028 vorzulegen, so dass die durch das Gebäudeenergiegesetz ausgelöste Minderungsdynamik bis dahin eher vergleichsweise gern sein dürfte“, sagte er unserer Redaktion. Auch er sieht die Klimaziele in Gefahr: In den vergangenen 15 Jahren sei die Chance verpasst worden, einen geordneten Minderungspfad der Kohlendioxid-Emissionen im Gebäude- und Verkehrsbereich einzuschlagen. „Diese Phase des Nichtstuns führt jetzt zu der Notwendigkeit, eine höhere Umsetzungsintensität an den Tag legen zu müssen, sollen die vereinbarten Klimaschutzziele 2030 und 2045 noch erreicht werden.“