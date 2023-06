Das Heizungsgesetz und die Verbraucher Ein Durchbruch mit Makeln

Das Schauspiel, das die Ampel-Parteien in den vergangenen Wochen um das Heizungsgesetz aufgeführt haben, war wenig geeignet, um Bürger für den Klimaschutz zu begeistern. Da wurde gefeilscht, taktiert und intrigiert, wie man es in einer Koalition kaum für möglich hält. Die Tinte auf dem Leitplanken-Papier, mit dem die Ampel sich am Dienstagabend auf eine Reform der Pläne zum Heizungsgesetz (GEG) geeinigt hatte, war noch nicht trocken, da kämpften FDP und Grüne bereits wieder um die Deutungshoheit.