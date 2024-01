Höhere Abgaben, wegfallende Hilfen So teuer wird Heizen und Tanken 2024 in NRW

Zum Jahreswechsel gab es noch frohe Kunde: Laut dem Portal Verivox senken 77 örtliche Versorger in NRW den Gaspreis – und zwar im Schnitt um 19 Prozent. Zwölf Versorger erhöhen ihn. Beim Strom senken 56 Versorger im Land die Preise, sechs erhöhen. Doch die Freude dürfte nur kurz währen. Die Branche bereitet Kunden bereits auf eine neue Preiswelle vor und verweist auf staatliche Vorgaben. „Noch sinken die Verbraucherpreise für Strom und Gas. Doch in den nächsten Wochen dürften sie wegen staatlicher Maßnahmen teilweise kräftig steigen, auch in Nordrhein-Westfalen“, sagte Thomas Zwingmann, Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW.