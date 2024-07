Arbeitsminister bei der Nasa Heil warnt vor Dominanz einzelner Firmen in der Raumfahrt

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat bei einem Besuch der US-Raumfahrtbehörde Nasa vor einer möglichen Vormachtstellung einzelner Unternehmen in der Raumfahrt der Zukunft gewarnt. „Es darf keine Dominanz einzelner Unternehmen geben“, sagte Heil in einem dpa-Videointerview in Houston. „Wir erleben ja immer mehr, dass sich auch privatwirtschaftliche, große Tech-Firmen in die Weltraumfahrt begeben - natürlich auch, um Geschäfte zu machen.“