Folgen der Haushaltseinigung für Verbraucher So teuer macht die Ampel Strom, Gas, Heizöl

Die Ampel-Parteien haben sich im Haushaltsstreit geeinigt. „Wir werden auf den CO 2 -Pfad der großen Koalition zurückkehren“, kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an. Was sich so technisch anhört, hat massive Konsequenzen für Verbraucher, zumal auch die Subvention bei den Stromnetz-Entgelten wegfällt.