Reaktion auf Lockdown-Pläne : „Ein herber Schlag für den Handel“

Die Hohe Straße in Köln ist in Nicht-Corona-Zeiten eine stark besuchte Fußgängerzone. Foto: dpa/Oliver Berg

Mittelständische Wirtschaftsverbände fürchten bei einem harten Lockdown nach Weihnachten eine weitere Verschlechterung der Lage. Im Handel könnte es wie im Frühjahr Hamsterkäufe geben.

Bei den Unternehmenshilfen plädierte der HDE-Präsident für „gleichmäßige und gerechte Verteilung“ und regte an, dass Kriterien wie Wertschöpfung und Rohertrag bei den Hilfen berücksichtigt werden sollten. Er sprach sich allerdings dagegen aus, die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht über das Jahresende hinaus zu verlängern. „Man sollte das Recht nicht so verbiegen, dass nicht marktfähige Unternehmen am Leben erhalten werden“, so Sanktjohanser.