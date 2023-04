Düsseldorf Harte Tarifrunde im NRW-Einzelhandel

In NRW fällt der Startschuss für die diesjährige Runde am 24. April. Dass es eine schwierige werden wird, wissen alle seit Langem. Deutlich gestiegene Energiekosten und die Konsumzurückhaltung der Verbraucher in unsicheren Zeiten nagen so sehr am Geschäft wie lange nicht mehr, auf der anderen Seite wächst der Druck auf die Beschäftigten durch die trotz der jüngsten Rückgänge immer noch hohe Inflation. Einen Vorgeschmack darauf, wie schwierig die Einigung anno 2023 auch im bevölkerungsreichsten Bundesland werden könnte, liefern die Verhandlungen in Baden-Württemberg. Dort ist die Gewerkschaft Verdi mit einer Forderung von 15 Prozent für ein Jahr ins Rennen gegangen, denen die Arbeitgeber ein Angebot von fünf Prozent mit einer Laufzeit von zwei Jahren und eine abgabenfreie einmalige Inflationsprämie von 1000 Euro entgegengestellt haben. Diese Offerte hat Verdi abgelehnt und als unzureichend bezeichnet. Das nächste Gespräch ist im Mai.