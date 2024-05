Abschreckung der Wettbewerber Harte Kritik an Telekom wegen Glasfasertaktik

Die Telekom rühmt sich zwar, mit jährlich rund zwei Millionen neu mit Glasfaser erschlossenen Haushalten viel für eine bessere Internetversorgung zu tun, tatsächlich sei aber ihr Hauptziel, die Wettbewerber von Investitionen in attraktiven Gebieten abzuhalten. Dies wirft der Verband der Telekom-Wettbewerber (VATM) dem Bonner Konzern in einer am Mittwoch vorgestellten Studie vor. Ein Beleg dafür sei die sehr schwache Vermarktung von Telekom-Glasfaser: Ihre Bautrupps würden es zwar Ende Juni geschafft haben, ihre Glasfaserstränge unter Straßen und Bürgersteigen in die Nähe von rund 9,2 Millionen Haushalten und Firmen zu legen. Tatsächliche Nutzungsverträge des superschnellen Netzes würde aber nur rund ein Siebtel der angesprochenen Kunden unterschreiben – also rund 1,2 Millionen.