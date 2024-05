Süßwarenhersteller will wachsen Wie Haribo Neuss froh machen könnte

Der Ursprung dieser bekannten Namen aus dem deutschen Einzelhandel mag vielen nicht geläufig sein. Und so ist es womöglich auch bei Hans Riegel aus Bonn. Der Mann hat 1922 ein Unternehmen gegründet, dessen Fruchtgummis in den vergangenen 100 Jahren zum weltweiten Kassenschlager geworden sind und das als Marke angeblich einen Bekanntheitsgrad von 99 Prozent in Deutschland hat. Wir kennen es unter dem Akronym Haribo, erinnern uns an eingängige Werbesongs mit einem Text, für den der Schöpfer in den 30er Jahren 20 Reichsmark bekam und der in zig Sprachen übersetzt wurde, haben Botschafter wie Thomas Gottschalk und Bully Herbig vor Augen, erleben immer noch TV-Werbung, in der Erwachsene mit Kinderstimmen offensichtlich verzückt Goldbären naschen.