Leitung von Bertelsmann-Stiftung Neuer Top-Job für Ex-Vodafone-Chef

Hannes Ametsreiter wird ab Januar 2025 neuer Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung. Das gab das Kuratorium der Stiftung am Donnerstag bekannt. Damit wird der 57-jährige Österreicher künftig eine der wichtigsten Stiftungen Deutschlands und Europas leiten, nachdem er bis Sommer 2022 Chef von Vodafone Deutschland gewesen war. Er ging damals offensichtlich nicht so ganz in Frieden mit der Londoner Konzernzentrale, weil die höhere Gewinne erhofft hatte und zu wenige Investitionen finanzierte.