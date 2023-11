Gastbeitrag des Handwerks-Präsidenten Kluge Wirtschaftspolitik klappt auch ohne Schulden

Die Kosten der Klimapolitik wachsen uns offenbar über den Kopf. Aber zugleich drohen wir an Dirigismus, Hektik und Widersprüchlichkeit der Regulierung zu scheitern. Die Klimapolitik ist derzeit extrem teuer, aber sehr bescheiden in ihren Ergebnissen. Wir müssen uns auch da ehrlich machen: Tempo herausnehmen, Illusionen über Ausbauziele als solche entlarven, uns auf das Machbare und Realistische konzentrieren, mehr Berechenbarkeit in die Dinge bringen – und damit Klimaschutz unterm Strich erfolgreicher und preiswerter erreichen. Und wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass sich echte Probleme lösen lassen, indem man sie mit möglichst viel Geld zukleistert. Wir pumpen derzeit Milliarden in Energiepreisbremsen aller Art, schaffen dabei allerhand Ungerechtigkeiten und konterkarieren den Klimaschutz. Die Energiekrise, unter der das Handwerk ebenso wie die Großindustrie leidet, löst man nicht, indem man die Preise immer umfassender subventioniert und damit wichtige Marktsignale stört, sondern nur dadurch, dass man Angebot und Nachfrage an Energie besser in Einklang bringt – am besten durch ein größeres Angebot an Energie und durch Maßnahmen für mehr Energieeffizienz.