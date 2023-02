Lieferschwierigkeiten Handwerker klagen über Materialmangel

Wie der Handwerkskammer-Verband „Handwerk NRW“ auf Anfrage mitteilt, äußere sich der Materialmangel sehr unterschiedlich, nicht nur in Folge der weiterhin coronabedingt anhaltenden Produktionsstörungen in China. „Auch die steigenden Energiepreise sorgen für Kapazitätseinschränkungen in der Industrie. Vor allem bei der Zulieferung von Stahl wirkt sich auch der Ukraine-Krieg aus“, sagt Handwerk NRW-Geschäftsführer Hans Jörg Hennecke. Gerade energieintensive Produkte, zum Beispiel Dachziegel seien stark eingeschränkt, auch Lebensmittelrohstoffe. „Das Problem ist, dass fast alles mit fast allem zusammenhängt. Wenn einfache Stahlkomponenten oder Kunststoffbauteile für Elektroinstallationen fehlen, kann das die Produktion komplexer Produkte wie Fahrzeuge, Wärmepumpen oder Gebäudetechnik lahmlegen, verzögern und deutlich verteuern“, erklärt Hennecke. Robustere Lieferketten seien für den Handwerker um die Ecke wie für die gesamte Wirtschaft gerade ein großes Thema. „Es geht um Diversifizierung der Bezugsquellen und kürzere Lieferketten auch durch mehr regionale Produktion“, so Hennecke. Freihandel sei jetzt wichtiger denn je.