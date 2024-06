Handel Wie NRW unfaire Handelspraktiken stoppen will

Temu und Shein sind seit einigen Jahren in großem Stil auch auf dem europäischen Markt aktiv. Temu wurde zwar erst vor zwei Jahren in den USA gegründet, der Mutterkonzern PDD Holding sitzt allerdings in Shanghai. Die Vermutung: Temu und andere umgehen in Deutschland die Zollgebühren, indem sie größere Lieferungen in Einzelpaketen verschicken. Denn diese Gebühren fallen erst ab einem Wert von 150 Euro an. Wer seine Ware in solch kleinen Einzelteilen verschickt, spart dann auch bei der Einfuhrumsatzsteuer. Der Schaden, der dem deutschen Steuerzahler dadurch entsteht, geht angeblich in die Milliarden.