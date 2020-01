Vor Unterzeichnung des Handelsabkommens : USA werfen China keine Währungsmanipulation mehr vor

Die Börse in New York reagierte vor Unterzeichnung des USA-China-Abkommens optimistisch. Foto: AFP/JOHANNES EISELE

New York Die USA hatten die chinesische Regierung beschuldigt, sie manipuliere die eigenenWährung. Das Finanzministerium ließ den Vorwurf nun kurz vor Unterzeichnung des Handelspakts in Washington fallen.

Die US-Regierung stuft China nicht länger als Währungsmanipulator ein. Damit reagiere Washington auf Zusagen Pekings in einem Handelspakt, teilte Finanzminister Steven Mnuchin am Montag mit. China habe sich verpflichtet, auf einen Währungskrieg zu verzichten und zugleich Transparenz und Verantwortlichkeit zu fördern. In dem Abkommen habe China "durchsetzbare Zusagen" gemacht, seine Währung nicht mehr zu Wettbewerbszwecken künstlich abzuwerten, sagte Mnuchin.