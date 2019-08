Nach Exportbeschränkungen : Handelsstreit: Südkoreaner boykottieren japanische Produkte

Demonstranten mit Schildern mit der Aufschrift «Wir verurteilen den japanischen Premierminister Shinzo Abe» protestieren am 3. August vor der Botschaft Japans gegen Handelsbeschränkungen für Südkorea. Foto: dpa/Ahn Young-Joon

Seoul Ein Konflikt um Japans Kriegsschuld und die Einführung von Exportbeschränkungen, die sich auf die Produktion von Mobiltelefonen in Südkorea auswirken, ist den Koreanern sauer aufgestoßen. Sie boykottieren nun japanische Waren - mit spürbaren Effekten.

Inmitten des eskalierenden Handelsstreits zwischen Tokio und Seoul beteiligen sich immer mehr Südkoreaner am Boykott japanischer Produkte. Zudem versammelten sich nach Angaben der Zeitung „Korea Herald“ vom Montag am Wochenende fast 15.000 Menschen in Seoul zu einer Mahnwache mit Kerzenlicht, um gegen die Maßnahmen der japanischen Regierung zu protestieren, die Südkorea von der Liste bevorzugter Handelspartner gestrichen hatte.