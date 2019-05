Trump verschärft Zölle : Handelskrieg zwischen China und USA eskaliert

US-Präsident Donald Trump glaubt, dass Zölle den USA mehr Vorteile bringen als Freihandelsabkommen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Washington/Peking Die USA droht mit der Erhöhung von Zöllen auf chinesische Produkte. China droht Gegenmaßnahmen an. So geht das seit Monaten, doch verschärfen die USA die Gangart.

(dpa) US-Präsident Donald Trump hat den Handelskrieg mit China drastisch verschärft und die Welt auf eine langwierige Auseinandersetzung eingestimmt. Ungeachtet der laufenden Gespräche mit China erhöhten die USA die geltenden Sonderzölle auf Einfuhren aus dem Reich der Mitte in der Nacht zum Freitag um mehr als das Doppelte. China kündigte Gegenmaßnahmen an.

Trotz der Eskalation wollten beide Seiten ihre Verhandlungen in Washington fortsetzen. Trump schrieb mit Blick auf die Gespräche: „Es gibt überhaupt keinen Grund zur Eile.“ Schließlich würden die Chinesen nun bereits zusätzliche Zölle an die USA zahlen, was enorme Summen in die Kassen des Landes spüle.

Die zwei größten Volkswirtschaften liefern sich seit Monaten eine erbitterte Handelsauseinandersetzung. Am Donnerstag hatten Unterhändler beider Seiten eine neue Gesprächsrunde in der US-Hauptstadt begonnen, die bisher aber keinen Durchbruch brachte.

In der Nacht zu Freitag trat dann um kurz nach Mitternacht Ortszeit in Washington die Anhebung der Sonderabgaben auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar in Kraft. Die Zölle stiegen von bisher zehn auf 25 Prozent. Für weitere Importe im Volumen von 50 Milliarden Dollar lag der Satz bereits zuvor bei 25 Prozent. Betroffen ist nun etwa die Hälfte aller chinesischen Exporte in die USA.

Neben der jüngsten Erhöhung von Sonderzöllen droht Trump auch damit, die Zusatzzölle in dieser Höhe auf alle Importe aus China auszuweiten – nach seiner Darstellung beträfe das noch einmal Waren im Wert von 325 Milliarden Dollar.

Trump setzte über den Kurznachrichtendienst Twitter eine ganze Serie von Tweets zu dem Thema ab, die er zum Teil noch dazu mehrfach wiederholte. Der US-Präsident schrieb dort unter anderem: „Zölle werden unser Land viel stärker machen, nicht schwächer. Lehnt euch einfach zurück und schaut zu!“ Die Zölle brächten weit mehr Wohlstand für die USA als ein traditionelles Handelsabkommen.