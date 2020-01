Handelskonflikt mit China : Zölle bringen USA nicht nur Vorteile

Washington Im Handelskonflikt mit China hat Donald Trump Peking zu Zugeständnissen gezwungen. Das Selbstlob der Regierung löst bei Kennern große Skepsis aus.

Welcher Druckmittel sich Donald Trump im Poker mit China bediente, hat das „Wall Street Journal“ anhand einer Episode aus der Welt der Diplomatie dokumentiert. Ende November, als die Gespräche über ein Handelsabkommen in einer Sackgasse zu landen drohten, wandte sich der chinesische Botschafter in Washington an Jared Kushner. Der Schwiegersohn des Präsidenten, für Peking seit Längerem ein Ansprechpartner, sollte Bewegung in festgefahrene Fronten bringen. Sein Land, mahnte Cui Tankai, erwarte von den USA, Zölle auf chinesische Waren deutlich stärker zu senken, als sie es bis dahin zugesagt hatten. Den Wunsch, soll Kushner erwidert haben, werde Trump nicht erfüllen. Wenn China nicht abrücke von seiner Forderung, drohe die nächste Zollrunde, dann werde man Importe im Wert von 156 Milliarden Dollar durch Zwangsabgaben verteuern. „Denken Sie nicht an Zollsenkungen“, wird Kushner zitiert. „Denken Sie daran, was passiert, wenn Sie keinen Deal mit uns machen.“