Cashback Handel zahlt zehn Milliarden Euro Bargeld aus

Das bargeldlose Zahlen, das durch die Pandemie ohnehin einen Schub bekommen hat, wächst also weiter. Und das kontaktlose Zahlen, das viele inmitten der Corona-Krise aus hygienischen Gründen für sich entdeckt haben, wird auch immer wichtiger: In sieben von zehn Fällen zahlt die Kundschaft durch einfaches Auflegen der Karte ohne Eingabe der Geheimzahl, bei knapp einem Viertel wird die Karte noch in ein Lesegerät gesteckt. Auf 5,4 Prozent nahezu verdoppelt hat sich der Anteil jener Zahlungen, die mit einer digital im Smartphone hinterlegten Karte abgewickelt werden. Ein noch vergleichsweise kleiner Wert, der aber gewaltiges Wachstumspotenzial hat. Denn die Zahl derer, die mit Apple Pay, Google Pay oder über eine App der Geldhäuser zahlen, wächst kontinuierlich, weil immer mehr Menschen mit dem Smartphone groß werden.