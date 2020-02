Düsseldorf/Berlin : Handel verteidigt die Lebensmittelpreise

Düsseldorf/Berlin Das jahrelangen Höfesterben in der Region und das Vorgehen der großen Handelsketten befeuern die Diskussion über faire Preise. Die Politik will sich stärker einmischen; der Handel betont, er handele nach Recht und Gesetz.

Nur: Wenn von in Deutschland produziertem Fleisch die Hälfte ins Ausland geht und bei der Frischmilch nur 20 Prozent später in den Regalen deutscher Supermärkte steht, geht die Diskussion in Teilen an der Realität vorbei. Manche Experten glauben, der Handel sei nur der Buhmann für die Landwirte, die sich genauso durch zunehmende Regulierung in Sachen Umwelt- und Klimaschutz in die Enge gedrängt sähen. Viele sehen sich in ihrer Existenz bedroht. „Drei bis fünf Prozent der Betriebe in der Schweine- und Rinderhaltung geben pro Jahr auf“, erklärte der Deutsche Bauernverband. Fer Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein nahm im Gespräch mit unserer Redaktion die Landwirte aber auch selbst in die Pflicht: „Die Bauern müssen unternehmerischer handeln. Sie könnten auch ihre Produkte direkt an den Endverbraucher abgeben.“ Die Lebensmittelpreise in Deutschland seien entgegen anderen Aussagen nicht zu niedrig, sondern lägen über dem EU-Durchschnitt. Eine staatliche Preiskontrolle ist aus Heinemanns Sicht nicht möglich: „Wer das denkt, der ist naiv.“ Am Ende entscheide in der Marktwirtschaft der Kunde über den Preis: „Der Verbraucher hat die Entscheidungshoheit.“