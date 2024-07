Einzelhandel Wieder schließen 5000 Geschäfte

Stattdessen dürften manche Handelsunternehmen in diesem Jahr für immer ihre Türen schließen. 5000 Ladenlokale wollen dicht machen, wie der Verband fürchtet. Das ist längst nicht immer bedingt durch Insolvenzen, sondern so mancher verabschiedet sich auch still und leise aus dem Geschäft, womöglich auch, weil er oder sie keinen Nachfolger findet. Gleichzeitig beobachten mehr als zwei Drittel der befragten Händler sinkende Kundenzahlen in den Innenstädten. Bleibt die Frage, ob die nicht kommen, weil immer weniger Geschäfte da sind oder ob Ursache und Wirkung genau umgekehrt sind.