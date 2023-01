Rabattaktionen Handel hofft auf den Winterschlussverkauf

„Der Schlussverkauf ist heute einfach ein Marketingbegriff wie Black Friday oder die Cyberwoche“, sagt Maroc Atzberger, Mitglied der Geschäftsleitung beim Kölner Handelsinstitut EHI. Dabei setze der Handel natürlich auch auf das in vergangenen Jahren gelernte Wissen der Verbraucher(innen) über Schlussverkäufe. Gerrit Heinemann, Handelsprofessor an der Hochschule Niederrhein, glaubt nicht an den Erfolg der winterlichen Rabattaktion: „Der Begriff hat sich abgenutzt, seitdem Rabattverkäufe das ganze Jahr über möglich sind“, sagt er. Heute gebe es viel zu viele Aktionen, bei denen die Nachlässe oft nicht so hoch seien wie angedeutet. Der Effekt: „Die Kundschaft sieht vor lauter Preisen den Preis nicht mehr.“