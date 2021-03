Staat soll Konsumanreiz schaffen : Handel fordert 500-Euro-Konsumgutschein

Düsseldorf Der Branchenverband HDE will mit staatlichen Geldern für alle Bürger einen Konjunkturimpuls auslösen – sobald diePandemie besser imm Griff ist und die Menschen Lust aufs Einkaufen bekommen.

Der Handelsverband Deutschland hat vorgeschlagen, jedem Bürger einen Gutschein über 500 Euro auszuhändigen. Derartige Gutscheine könnten ausgegeben werden, „wenn die Pandemie wieder besser unter Kontrolle ist und die Menschen wieder Lust auf einen entspannten Einkaufsbummel haben“, sagte Genth laut „Handelsblatt“. Dann bräuchten Bürgerinnen und Bürger seiner Ansicht nach ein klares Zeichen zum Aufbruch in eine Zeit nach der Krise.

Im vergangenen Jahr hartten die Grünen bereits eine ähnliche Idee gehabt und einen 250-Euro-Gutschein gefordert. Allerdings sollte der nach ihren Vorstellungen nur im stationären Handel, für stationäre Dienstleistungen oder in der Gastronomie eingelöst werden können, und auch nur in Geschäften, die vom Shutdown betroffen waren - also nicht im Lebensmittelhandel und bei Drogerien. Genths Vorschlag macht dagegen keine Einschränkungen. Auch eine Einzelfallprüfung auf Bedürftigkeit vor der Auszahlung lehnte er als zu bürokratisch ab. „Gewisse Unschärfen“ müssten in Kauf genommen werden“. Eine Haltung, die auch im Handel nichrt für jeden nachvollziehbar ist.

Emntsprechend zurückhaltend waren manche Reaktionen. „Natürlich ist es in der Krise richtig, Konsumanreize zu setzen. Aber dann müssen sie auch möglichst zielgenau sein“, sagt Tobias Hentze, Referent für Steuer- und Finanzpolitik beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Hentze nennt als Beispiel den Anfang des Jahres beschlossenen Kinderbonus, der im Mai ausgezahlt werden soll. Zudem müsse geklärt sein, wofür ein Konsumgutschein verwendet werden dürfe, so der IW-Referent. „Besser wären Zahlungen, die direkt an die betroffenen Unternehmen gehen würden“, erklärte er. Das sichert auch die Einkommen der Mitarbeiter. Die existierenden Hilfsprogramme der Bundesregierung seien so ausgestaltet, dass sie manchen Unternehmen nicht ausreichend hülfen.

„Eine pure Subvention für den Online-Handel nennt der Mönchengladbacherf Handelsprofessor Gerrit Heinemann die Idee des HDE. Jede zusätzliche Reglementierung bringe nur dem Internetgeschäft etwas. „Im Branchenvergleich hatte der Handel 2020 das beste Jahr seit 1990“, so Heinemann. Nicht nur Lebensmittelhändler und Internet-Verkäufer seien gewachsen, sondern auch Baumärkte und Möbelhändler. Dass der Bekleidungshandel so stark geschrumpft sei, sei auch durch die „kapute Lieferkette“ bedingt gewesen,also beispielsweise dadurch, dass Waren aus China nicht gekommen seien.