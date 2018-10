Hambacher Forst: RWE-Mitarbeiter fürchten Anschläge

Bergheim/Berlin Der Streit um die Zukunft des Braunkohletagebaus spitzt sich zu: 10.000 Demonstranten werden in Bergheim erwartet. RWE-Mitarbeiter berichten von losen Muttern an ihren Fahrzeugen.

Der Streit um den Fahrplan für den Braunkohleausstieg von Deutschland spitzt sich weiter zu. Am Dienstag haben Aktivisten am Hambacher Forst ein neues Protestcamp gegen die Rodung dieses Waldes errichtet, obwohl ein Gericht bereits einen vorläufigen Rodungsstopp erlassen hatte. Am Mittwoch werden rund 10.000 Menschen in Bergheim zu einer Demonstration gegen einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle erwartet. Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird sprechen. Anlass der Kundgebung ist ein Treffen der Kohlekommission in Bergheim, die bis Ende des Jahres ein Konzept erarbeiten soll, wie Deutschland aus der Braunkohle aussteigen soll.