Hilfe bei Schadensfällen Was bei der Haftpflichtversicherung wichtig ist

Wann zahlt eine Haftpflichtversicherung? Ein privater Haftpflichtversicherer zahlt für Schäden, die Versicherte unbeabsichtigt verursachen. Kommt eine Person zu Schaden, kann auch Schmerzensgeld fließen. „Die Haftpflichtversicherung ist neben der Krankenversicherung die wichtigste Versicherung überhaupt“, sagt Philipp Opfermann, Versicherungsexperte bei der Verbraucherzentrale NRW. Schon kleine Unachtsamkeiten könnten in den finanziellen Ruin führen, eine Haftpflichtversicherung beuge dem vor. Die Versicherung gilt weltweit. Normalerweise darf der Auslandsaufenthalt aber nicht länger als ein Jahr dauern. Die Verbraucherzentrale rät, darauf zu achten, dass man in der Europäischen Union zeitlich unbegrenzt versichert ist. Kinder können in einer Familienversicherung mitversichert werden.