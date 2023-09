Neue Statistik zum Immobilienmarkt Häuser fast 13 Prozent billiger in Düsseldorf und Köln

Die Preise für Wohnimmobilien sind im 2. Quartal in Deutschland mit einem Minus von 9,9 Prozent so stark gesunken im Jahresvergleich wie noch nie seit Start der Statistik im Jahr 2000. Das gab das Statistische Bundesamt am Freitag bekannt. Schon im ersten Quartal diesen Jahres und im letzten Quartal von 2022 war es bergab gegangen, aber deutlich weniger als die jetzigen 9,9 Prozent.