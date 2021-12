US-Gericht fordert Stellungnahme der US-Regierung an : Hängepartie bei Glyphosat geht weiter

Leverkusen Im Streit um die Glyphosat-Klagen fordert der Supreme Court den Rat der US-Regierung an. Der Bayer-Konzern wertet das als gutes Zeichen, die Aktie legt leicht zu. 2022 soll nun die Entscheidung über die Revision fallen.

Das vorgezogene Weihnachtsgeschenk für Bayer fällt aus. Der Chemiekonzern muss sich bei der Frage, was aus den Glyphosatklagen in den USA wird, weiter gedulden. Der Supreme Court entschied am Montag noch nicht, ob er Bayers Revision annimmt. Stattdessen forderte der oberste Gerichtshof die US-Regierung zu einer Einschätzung auf, ob er Bayers Antrag auf Revision im Fall des kalifornischen Klägers Edwin Hardeman annehmen soll. In den kommenden Monaten wird nun die US-Generalstaatsanwältin die Stellungnahme der US-Regierung einreichen.