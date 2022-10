Folgen noch unklar : Hacker greifen Kupferkonzern Aurubis an

Blick auf das Logo und den Schriftzug „Aurubis“ am Firmengebäude in Hamburg. Foto: dpa/Georg Wendt

Hamburg Kriminelle und staatliche Akteure gefährden die Sicherheit im Cyber-Raum so stark wie nie zuvor. Darauf hat erst in dieser Woche die für Datensicherheit zuständige Bundesbehörde BSI aufmerksam gemacht. Nun haben Hacker erneut ein großes Unternehmen angegriffen.

Generell steigt die Gefahr, dass Unternehmen zum Ziel von Hackern werden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat erst in dieser Woche in seinem aktuellen Lagebericht darauf hingewiesen, dass die Sicherheit im Cyberraum so stark gefährdet sei wie nie zuvor. Neben Aktionen von Kriminellen, die vor allem finanzielle Motive im Sinn haben, macht die Behörde Cyber-Angriffe im Kontext des russischen Angriffs auf die Ukraine als Ursache für die hohe Bedrohung aus.