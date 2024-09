Sorge um Arbeitsplätze Habeck besucht mitten in VW-Krise Werk in Emden

In den vergangenen Jahren baute VW die Fabrik im laufenden Betrieb zu einem Werk ausschließlich für die E-Auto-Fertigung um - als erstes Werk in Niedersachsen und zweiter Standort in Deutschland nach Zwickau. Für neue Produktionskapazitäten investierte der Konzern seit 2020 nach eigenen Angaben in Emden mehr als eine Milliarde Euro.