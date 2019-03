Außenhandel boomt: Deutschland ist hilflos gegen hohe Exportüberschüsse

Container im Hamburger Hafen: Seine Exportstärke wird Deutschland nach Berechnungen des Ifo-Instituts auch in diesem Jahr den weltgrößten Überschuss in der Leistungsbilanz bescheren. Foto: dpa/Axel Heimken

Berlin sollte nach Auffassung von Regierungsberatern von politischen Instrumenten zur Verringerung der viel kritisierten Überschüsse die Finger lassen. Am Donnerstag stellten Ökonomen eine neue Studie vor.

Deutschland steht wegen seiner hohen Exportüberschüsse international in der Kritik, doch politische Maßnahmen zur Verringerung der Überschüsse wirkten bisher entweder nicht oder führten in eine Rezession. Zu diesem Ergebnis kommt der wissenschaftliche Beirat von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in einem neuen Gutachten, das am Donnerstag vorgestellt wurde. Zu den Instrumenten, die die 31 Ökonomen untersucht haben, gehörten starke Lohnerhöhungen, Exportsteuern, Steuervorteile für inländische Kapitalanlagen sowie eine niedrigere Umsatzsteuer. „Eine nachhaltige Beeinflussung der deutschen Leistungsbilanz durch die vier vorgestellten Instrumente kann nur mit Einschränkungen erwartet werden – entweder weil sie nicht oder nur zum Teil zur Verfügung stehen, an praktischen Schwierigkeiten scheitern oder eine nur begrenzte Wirkung entfalten“, lautet das Fazit der Regierungsberater.