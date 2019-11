Automobilbranche : Oettinger im Gespräch für Autolobby-Posten

Frankfurt Der scheidende EU-Kommissar wird als Präsident des VDA gehandelt. Eigentlich sieht der Verhaltenskodex eine Abkühlungsphase vor.

Nach Informationen unserer Zeitung ist Günther Oettinger im Gespräch mit dem Verband der Automobilindustrie (VDA). Der in den nächsten Wochen aus den Diensten der EU ausscheidende Haushaltskommissar und bestens vernetzte CDU-Politiker hat zunächst den Verband, der mit dem Abgang des unglücklich agierenden Präsidenten Bernhard Mattes in eine schwere Krise gerutscht ist, lediglich beraten. Doch seit der Absage des ehemaligen SPD-Spitzenpolitikers Sigmar Gabriel für die Matthes-Nachfolge in der vergangenen Woche ist Oettinger als künftiger VDA-Präsident im dreiköpfigen Präsidium des Automobilverbandes offenbar wieder hoch im Kurs. Wie zu hören ist, soll es in den nächsten Wochen ein weiteres Gespräch zwischen einem Vize-Präsidenten des VDA und Oettinger geben.