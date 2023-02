Mobilfunkmesse in Barcelona Handynetze sollen Fühlen und Denken

Zwischen Berlin und Barcelona liegen 1900 Kilometer, in dieser Woche wird die Distanz in Millisekunden überbrückt. Unterstützt von der Deutschen Telekom und Ericsson als größtem Netzwerkbauer des Globus steuert ein Experte von der katalanischen Hauptstadt aus ein Elektroauto in Berlin – per Glasfaserleitungen und der neuen Mobilfunktechnik 5G werden die Impulse hin und her gesandt. So soll auf der am Montag gestarteten Mobilfunkmesse Mobile World Congress die Leistungsfähigkeit von 5G demonstriert werden. „Noch vor wenigen Jahren wären die in dieser Demo gezeigten Möglichkeiten jenseits aller Vorstellungskraft gewesen. Dieser innovative Anwendungsfall zeigt die Fähigkeit von 5G, ein Fahrzeug aus der Ferne in Echtzeit, sicher und geschützt zu steuern“, sagt der Ericsson-Manager David Hammarwall. Dabei nutzt das 5G-Netz eine Spezialtechnik, die eine sichere und extrem schnelle Datenübertragung auch bei viel Datenverkehr im Netz ermöglicht. „Die Telekom arbeitet mit Partnern intensiv an Innovationen. Gemeinsam entwickeln wir unser 5G-Netz weiter, „sagt dazu der zuständige Telekom-Technikmanager Kaniz Mahdi.