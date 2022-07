Grundsteuerreform : Steuer-Plattform „Elster“ wegen hohem Grundsteuer-Andrang überlastet

Berlin Großer Andrang infolge der Grundsteuerreform überlastet zurzeit die Steuer-Plattform „Elster“. Deshalb „kommt es aktuell zu Einschränkungen bei der Verfügbarkeit“, heißt es auf der Webseite.

Großer Andrang infolge der Grundsteuerreform führt zurzeit zu Schwierigkeiten bei der Steuer-Plattform „Elster“. „Aufgrund enormen Interesses an den Formularen zur Grundsteuerreform kommt es aktuell zu Einschränkungen bei der Verfügbarkeit“, hieß es am Sonntagabend auf der Webseite. Auch am Montagmorgen ist der Hinweis noch auf der Seite zu sehen. „Wir arbeiten bereits intensiv daran, Ihnen so schnell wie möglich die gewohnte Qualität zur Verfügung stellen zu können“, so der weitere Hinweis-Wortlaut. Über „Elster“ können Bürger elektronisch ihre Steuerklärungen abgeben.