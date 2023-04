Recherchen und Nachprüfungen nötig Hälfte der Grundsteuererklärungen in NRW „nicht plausibel“

Die Finanzämter sind offenbar unzufrieden mit vielen Grundsteuererklärungen. In Nordrhein-Westfalen wirke nur etwa die Hälfte (53 Prozent) der Erklärungen richtig und vollständig, zitierte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Donnerstag aus einer Antwort des Finanzministeriums auf Anfrage der FDP-Landtagsfraktion. Bei der anderen Hälfte gebe es Zweifel an der Korrektheit der Angaben; hier müssten die Finanzämter aufwendige Recherchen und Nachprüfungen anstellen, weil die Daten „nicht plausibel“ seien.