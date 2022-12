Wartezeit bei Steuer Grundsteuererklärung oft nur schleppend bearbeitet

Nicht alle Bescheide, die die Finanzämter danach verschickten, sind von den Steuerpflichtigen akzeptiert worden. So mancher hat Fehler in seinen Daten entdeckt, dies dem Finanzamt mitgeteilt – und dann Wochen oder gar Monate auf den korrigierten Bescheid warten müssen. Der Grund: Die automatisierte Fehlerkorrektur bei den Behörden hat erst ab Ende November funktioniert. Daraus entsteht den Steuerpflichtigen zwar zunächst kein Nachteil, aber ärgerlich ist das lange Warten allemal. Das nordrhein-westfälische Finanzministerium erklärte dazu am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion: „Das reguläre System zur Änderung und Berichtigung von Steuerbescheiden wurde zum 25. November 2022 freigegeben. Aber auch vor diesem Termin war es den Finanzämtern in dringend gebotenen Fällen mit den bestehenden, nicht vollständig automationsunterstützten Anweisungsfolgen möglich, zu einer Grundsteuerfestsetzung einen neuen Bescheid zu erlassen.“ Mit anderen Worten: Beschäftigte boten in einzelnen Fällen den Steuerpflichtigen an, die fehlerbehafteten Bescheide per Hand zu korrigieren.