Finanzminister-Beschluss : Grundsteuer: Zeit bis Januar 2023

Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Düsseldorf Die Länder-Finanzminister einigen sich auf eine Fristverlängerung um drei Monate. Damit geben sie offensichtlich dem öffentlichen Druck nach. Der Bund der Steuerzahler NRW reagierte zufrieden.

Von Georg Winters

Am Ende war es eine Verlängerung mit Ansage: Nach der Finanzministerkonferenz am Donnerstag haben die Bundesländer mit großer Mehrheit beschlossen, die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung um drei Monate auszudehnen. Statt bis Ende Oktober haben alle Steuerpflichtigen jetzt bis Ende Januar 2023 Zeit. Der Bund der Steuerzahler NRW reagierte zufrieden: „Wir hätten uns eine Verlängerung bis Ende Februar gewünscht, aber das ist besser als nichts“, sagte Landesgeschäftsführer Hans-Ulrich Liebern unserer Redaktion.

Um die Erklärung, die der Staat im Zuge der 2025 wirksam werdenden Grundsteuerreform verlangt hat, gab es in den vergangenen Monaten viel Ärger. Bürgerinnen und Bürger machten ihrem Unmut Lauf, weil vieles kompliziert und das für die Erklärung vorgesehene Onlineportal Elster vorübergehend überlastet war – genauso wie Steuerberater, die den Immobilieneigentümern helfen sollten und wollten. Auch sie hatten auf eine Verlängerung der Frist gedrängt.

Am Ende hatte die Politik ein Einsehen: „Viele Menschen treiben derzeit berechtigte Sorgen um, wie sie mit Inflation, enorm gestiegenen Energiepreisen und dem Krieg in Europa klarkommen sollen. Da ist die Grundsteuerreform in der Prioritätenliste sicherlich nach hinten gerutscht. Wenn so viele Menschen eine Frist voraussichtlich nicht einhalten können, tut die Politik gut daran, zu helfen und zu reagieren“, sagte Hessens Finanzminister Michael Boddenberg nach der Sitzung. Das Finanzministerium Düsseldorf verwies auf die Stellungnahme von Doris Ahnen, Finanzministerin Rheinland-Pfalz und Vorsitzende der Finanzministerkonferenz. Die teilte die Verlängerung mit und erklärte: „Damit reagieren wir darauf, dass Bürgerinnen und Bürger zur Abgabe ihrer Erklärungen mehr Zeit brauchen.“

Womöglich wäre es mit der Abgabe bis Ende des laufenden Monats für manche auch ziemlich eng geworden. Anfang Oktober lag die Quote der abgegebenen Erklärungen beispielsweise in Nordrhein-Westfalen immer noch bei nur 31 Prozent. Und auch wenn man davon ausgeht, dass viele erst auf den letzten Drücker aktiv werden, schien die Einhaltung der Frist doch gefährdet. Zumal die Quote in den vier Wochen davor auch nicht gerade steil in die Höhe geschossen war: Zum Stichtag am 13. September hatte sie landesweit bei etwas mehr als 19 Prozent gelegen, einzelne Finanzämter meldeten deutlich weniger. Duisburg-Hamborn beispielsweise kam zu dem Zeitpunkt auf nicht einmal 13 Prozent. Ausgaben des Landes seit Jahresanfang für die Benachrichtigung der Grundsteuerzahler: knapp 3,5 Millionen Euro.