Jede achte Erklärung fehlt NRW schätzt schon Grundsteuerwerte

Vier Monate nach dem Ablauf der bereits verlängerten Frist ist immer noch fast jede achte Grundsteuererklärung in Nordrhein-Westfalen nicht bei den Finanzbehörden eingegangen. Die Quote der abgegebenen Erklärungen lag nach Angaben eines Sprechers der Oberfinanzdirektion (OFD) Düsseldorf am Donnerstag bei knapp 88 Prozent. Damit fehlen noch immer mehr als 900.000 Erklärungen insgesamt. In den anderen Bundesländern ist der Stand nach einer Umfrage unserer Redaktion nicht besser. Unklar blieb zunächst, wo aktuell in Nordrhein-Westfalen der Schwerpunkt der fehlenden Steuererklärungen liegt – bei privaten Immobilieneigentümern, großen Wohnungsgesellschaften, der öffentlichen Hand.