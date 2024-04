Immobilieneigentümer Was man zur Grundsteuer wissen muss

Die Grundsteuerreform hat in den vergangenen Jahren für viele Diskussionen gesorgt. Und für Ärger. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden bis Ende Januar etwa 925.000 Einsprüche gegen den Grundsteuerwert-Feststellungsbescheid eingereicht. Wie viele davon bearbeitet worden sind, bleibt offen. Was man zum Thema Grundsteuer wissen muss.