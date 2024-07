Grund für weltweite Computerprobleme Debakel bei IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike

Wie weit verbreitet weltweit die Sicherheitslösung von Crowdstrike ist, konnte man am Freitagmorgen sehen. Für viele Crowdstrike-Kunden lief gar nichts mehr, weil ihre Rechner nur noch die berüchtigte Fehlermeldung „Blue Screen of Death“ anzeigten und nicht mehr hochfuhren. Betroffen waren auch viele Anwenderinnen und Anwender, die nicht direkt Kunde bei Crowdstrike sind, sondern etwa den Microsoft-Service 365 nutzen. Grund für all diesen Ausfälle ist ein fehlerhaftes Update von Crowdstrike, das unter anderem auch die Software bei Microsoft gestört hat. Crowdstrike lieferte in einer Mitteilung am Freitagmorgen eine Anleitung zur Behebung des Problems. Allerdings könne man den Fehler nicht aus der Ferne beheben, erläuterte Omer Grossman, Technikchef der Cybersicherheitsfirma CyberArk. Daher müssten die fraglichen Dateien auf jedem betroffenen Rechner manuell gelöscht werden.