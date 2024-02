Auf Baumhäusern Aktivisten protestieren im Wald gegen Tesla

Im Wald neben dem Tesla-Werk haben Umweltaktivisten etwa acht Baumhäuser aufgebaut, das höchste in rund elf Metern Höhe. Sie wollen nicht so schnell wieder weg. Ein Hubschrauber fliegt über das Gelände. „Wir wollen uns der Zerstörung in den Weg stellen“, sagt die Sprecherin der Initiative „Tesla stoppen“, Caro Weber. Ihr zufolge sind Umweltaktivisten aus ganz Deutschland dabei. Viele sind vermummt mit Hauben oder Schals vor dem Gesicht. Sie berichten, sie seien erfahren im Klettern, in Lützerath und im Hambacher Forst in NRW dabei gewesen.