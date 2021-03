Umweltfreundlich pendeln : Grüne wollen S-Bahn statt Autobahn im Braunkohlenrevier

Für die Braunkohlegebiete in NRW drängen die Grünen auf ein ökologisches Verkehrskonzept, das Land stimmt weitgehend zu. Foto: dpa Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die grüne Landtagsfraktion drängt darauf, den Neubau eines Autobahnstückes der A61 abzusagen. Das Projekt sei „aus der Zeit gefallen“. Für den Fahrradverkehr seien die Niederlande das Vorbild.

(rky) Die Grünen im NRW-Landtag dringen darauf, dass das rheinische Braunkohlerevier zu einer Vorzeigeregion für umweltfreundlicheren Verkehr wird, während der Ausstieg aus der Braunkohle vorbereitet wird. Zu diesem Zweck sollten bisherige Strecken für den Schienenpersonenverkehr zu echten S-Bahn-Strecken umgebaut werden, heißt es in einem Antrag für den Landtag. Gleichzeitig soll nach Willen der Fraktion einem wichtigen Prestigeprojekt beim Autobahnbau eine Absage erteilt werden: Bisher haben der Staat und der Energiekonzern RWE vereinbart, die Autobahn A61 zwischen dem Autobahnkreuz Wanlo und dem Autobahnkreuz Jackerath wiederherzzustellen, wenn die Braunkohlengewinnung in dem sie unterbrechenden Tagebau Garzweiler ausläuft.

Dabei will die Ökopartei jede Haltestelle von S-Bahn und Eisenbahn mit einer Mobilitätsstation versorgen, in der Fahrräder und E-Bikes untergestellt werden können. Es solle ein umfassendes Radwegenetz im bisherigen Braunkohlerevier geben – nach Vorbild der Niederlande. Diese Überlegung deckt sich mit dem Vorschlag von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU), der für ganz NRW ein System von Fahrradschnellwegen aufbauen will.