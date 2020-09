Kredit für Reisekonzern : Grüne: Staat muss bei Tui-Hilfen Mitsprache erhalten

Flugzeuge von Tui parken am Flughafen Hannover (Archiv). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin Europas größter Reisekonzern Tui ist wegen der Corona-Pandemie in eine schwere Krise gerutscht. Staatliche Hilfskredite sollen das Unternehmen retten. Die Grünen fordern, dass die Bundesregierung bei einer Beteiligung Mitsprache im Konzern zum Schutz von Arbeitsplätzen erhalten soll.

Die Grünen haben den Druck auf die Bundesregierung erhöht, die Staatshilfen für Tui an Bedingungen zum Erhalt von Arbeitsplätzen und an ökologische Standards zu knüpfen. „Die Bundesregierung darf ihre Fehler vom Lufthansa-Deal nicht wiederholen“, sagte Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, unserer Redaktion. „Sie muss sich in den Verhandlungen mit der Tui dafür einsetzen, dass sie einen direkten Einfluss auf die wichtigen strategischen Entscheidungen des Unternehmens nehmen kann.“