Konzept für grüne „Leitmärkte“ Wie Habeck die Nachfrage nach grünem Stahl ankurbeln will

Es sei das erklärte Ziel des Wirtschaftsministeriums und der Bundesregierung, „auch energieintensive Produktion in Deutschland zu halten und für zukünftige Märkte fit zu machen“, sagte Habeck am Mittwoch bei der Vorstellung des Konzepts zu den sogenannten „Leitmärkten“ für klimafreundliche Grundstoffe. „Dafür ist neben der finanziellen Förderung notwendig, dass die Produkte auch ihren Absatz finden“, so Habeck.