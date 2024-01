Für die Umwelt Diese Gründerinnen retten Stoffreste vor dem Verbrennen

Als Marlene Marx und Pia Egelkraut zum ersten Mal in einem Textillager in Portugal stehen, sind sie entsetzt. In der Halle stapeln sich die Stoffbahnen bis zur Decke, kaum ein Fleckchen vom Boden ist noch zu sehen. Es sind Restposten, die niemand mehr zu Kleidung verarbeiten wird. Die Produzenten haben sie zwar angefertigt, aber keine Bekleidungsmarke wollte sie aufkaufen. Was jetzt damit passiert, ist unklar – wahrscheinlich wird ein Großteil verbrannt. „Das hat uns nicht mehr losgelassen – und wir haben überlegt, was man aus dem Stoff noch alles machen könnte“, sagt Marx.