Nur 46 Prozent der Gründer von Zahnarzt-Praxen sind Frauen Hohe Preise schrecken Zahnärztinnen

Zahnärzte zieht es weiter in die eigene Praxis. Die Einzelpraxis bleibt die mit Abstand beliebteste Niederlassungsform. Dabei gibt es Unterschiede zwischen NRW und anderen Ländern: Während im Jahr 2021 der Anteil der Zahnärztinnen, die sich zum ersten Mal niedergelassen haben, bundesweit deutlich auf 56 Prozent gestiegen ist, sind die gründenden Zahnärztinnen in Nordrhein-Westfalen noch in der Minderheit. Sie machen hier 46 Prozent der Gründungen aus, wie aus einer Analyse der Deutschen Apotheker- und Ärztebank hervorgeht. Bei den angestellten Ärzten sind Zahnärztinnen mit über 60 Prozent dagegen in der Mehrheit.