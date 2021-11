Bus und Bahn in der Großstadt : Bonn und Köln teuer bei ÖPNV-Tickets - München günstiger

Je nach Großstadt und gewähltem Angebot kann die Fahrt mit Bus und Bahn teuer werden. Foto: obs/Eva Fleischmann

Düsseldorf Eine aktuelle Studie des ADAC zeigt, wie sehr Preise für Fahrgäste in Großstädten teils voneinander abweichen. Manche Tickets sind trotz gleichwertiger Leistung im Vergleich sogar doppelt so teuer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Wegener

Schon alleine wegen des dichten Verkehrs und der angespannten Parkplatzsituation sind Busse und Bahnen in Städten oft das Fortbewegungsmittel der Wahl. Wie tief Fahrgäste für Tickets in die Tasche greifen müssen, hängt dabei stark vom jeweiligen Ort ab. Das zeigt eine aktuelle ADAC-Studie.

Untersucht wurden die Preise für ÖPNV-Tickets in 21 deutschen Städten, die mehr als 300.000 Einwohner haben. Teils zeigten sich nach ADAC Angaben große Unterschiede zwischen den jeweiligen Angeboten.

So koste eine Wochenkarte für Erwachsene in Berlin 36 Euro, Fahrgäste in München müssten für das gleiche Angebot nur 17,80 zahlen. Eine auf den ersten Blick enorme Diskrepanz. Obwohl es sich hier um einen reinen Preisvergleich handelt, sollten jedoch auch immer andere Faktoren mit bedacht werden: So ist in diesem konkreten Fall etwa die Hauptstadt flächenmäßig fast drei Mal so groß wie München.

So teuer ist die Wochenkarte für Erwachsene in den 21 Städten. Foto: obs/ADAC

Deutliche Preisunterschiede im Vergleich zur bayrischen Metropole gibt es jedoch auch bei deutlich kleineren Städten. Vor allem viele Orte in Nordrhein-Westfalen fallen hier negativ auf: Düsseldorf (29,50 Euro), Köln (28,20 Euro) und Duisburg (28,15 Euro) zum Beispiel liegen nach Darstellung des ADAC alle mit ihren Preisen für die Wochenkarte über dem errechneten Studiendurchschnitt von 27,15 Euro.

Besonders teuer sind Köln und Bonn (beide identisch 8,80 Euro, da sie zum Verkehrsverbund VRS gehören) auch in der Kategorie „Tageskarten für Erwachsene“. Mit Berlin (8,80 Euro) belegen beide Städte hier den eher unrühmlichen ersten Platz. Die Städte im VRR-Gebiet wie Düsseldorf, Essen und Wuppertal schneiden hier besser ab: Mit 7,20 Euro liegen sie knapp unter dem vom ADAC errechneten Durchschnitt (7,30 Euro).

So teuer ist die Tageskarte für Erwachsene in den 21 Städten. Foto: obs/ADAC

Am preiswertesten können Erwachsenen einen Tag übrigens laut ADAC durch Frankfurt am Main fahren. Ein Tagesticket koste hier nur 5,35 Euro.Dafür ist die Monatskarte in der hessischen Stadt vergleichsweise teuer: 93,10 Euro müssen nach der Studie von einem Erwachsenen gezahlt werden. Frankfurt liegt damit 12,50 Euro über dem Durchschnitt.

Am teuersten ist eine Monatskarte in Hamburg (112,80 Euro), direkt gefolgt von Bonn und Köln (105,50 Euro). Sehr sparsam sind dagegen die Münchener unterwegs (57 Euro). Die dem VRR zugehörigen Städte liegen preislich mit 79,20 Euro im Mittelfeld.

Unterschiede wurden in der Studie auch in anderen Bereichen des ÖPNVs festgestellt. So gelte ein Tagesticket in manchen Städten 24 Stunden, in anderen nur bis zum Betriebsschluss des jeweiligen Verkehrsbetriebes, der kostenlose Transport eines Fahrrads sei nur in Frankfurt, Hamburg und Hannover möglich.