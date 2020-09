Kriminalität : Großbanken erneut wegen Geldwäsche in der Kritik

Düsseldorf Geheime Dokumente aus dem amerikanischen Finanzministerium belasten große Institute wie die Deutsche Bank und die Commerzbank. Der Aktienkurs stürzt ab. Die Banken wehren sich gegen die Vorwürfe.

(gw/rtr) Vor eineinhalb Jahren gerieten die Aktien vieler europäischer Banken nach Berichten über ein internationales Geldwäsche-Netzwerk unter Druck, durch das Milliardensummen von Russland in den Westen geschleust worden sein sollen. Am Montag hat sich der Kurssturz wiederholt. Deutsche-Bank-Aktien verloren bis zum Nachmittag mehr als sieben Prozent, jene der Commerzbank knapp vier. An der Wall Street büßten JPMorgan und die Bank of New York schon im vorbörslichen Handel deutlich ein. Am schlimmsten hat es HSBC erwischt, zu der HSBC Deutschland (früher Trinkaus & Burkhardt)) gehört. Die Aktie der britische Großbank fiel zwischenzeitlich bei umgerechnet 3,22 Euro auf ein 25-Jahres-Tief.