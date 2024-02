Immobilien Größter Preisverfall seit 60 Jahren

Was bleibt, ist die historische Einmaligkeit des Preisverfalls in einem so kurzen Zeitraum. „Noch nie seit Beginn der Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse in den 60er-Jahren fielen Immobilienpreise so schnell so stark“, schreibt das IfW auf seiner Website und bezieht sich auf das jüngste Update des German Real Estate Index (Greix). Dieser Index ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte, des IfW und von Econtribute, einem Exzellenzcluster der Universität Bonn. Auf das Gesamtjahr gesehen, seien die Verkaufspreise für Eigentumswohnungen im vergangenen Jahr um 8,9 Prozent, die für Einfamilienhäuser um 11,3 Prozent und jene für Mehrfamilienhäuser um 20,1 Prozent gesunken. Und da ist die Wirkung der Inflation noch nicht einmal berücksichtigt. Gemessen in aktueller Kaufkraft, liege die Wertminderung noch um etwa fünf Prozentpunkte höher.