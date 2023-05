Grillen, Pflanzen, Feiern Was dürfen Nachbarn, und was nicht?

Kinder brüllen, Rasenmäher dröhnen, Gäste und Musik schallen bis tief in die Nacht herüber. Obwohl mancher alles als Lärmbelästigung empfindet, muss einiges hingenommen werden. In Sachen Kinderlärm stehen die meisten Gerichte auf der Seite der Familien. Vor allem kleine Kinder schreien mitunter zu allen Tageszeiten drinnen wie draußen. Dass sie sich nicht an Ruhezeiten halten, ist also normal. Für alles andere gibt es Ruhezeiten, die jedoch von den Bundesländern und auch Kommunen unterschiedlich geregelt sind. Allgemein gilt als Anhaltspunkt eine Nachtruhe zwischen 22 und 6 Uhr. Gartenpartys müssen also in diesem Zeitfenster gedämpft ablaufen. Gartenarbeiten mit Geräuschentwicklung sollte man in der Zeit zwischen 13 und 15 Uhr vermeiden. Die Stadt oder Gemeinde kann Auskunft darüber geben, wie die Regelungen vor Ort sind.